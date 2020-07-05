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 Гидрометцентр предупредил о жаре за 40 градусов в ряде регионах России

Гидрометцентр предупредил о жаре за 40 градусов в ряде регионах России
Соловьев представил доказательства того, что Ефремов управлял авто во время ДТП

Соловьев представил доказательства того, что Ефремов управлял авто во время ДТП

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10:44   5 Июля 2020
Общество

Врачи за сутки выявили коронавирус у 6736 россиян

Врачи за сутки выявили коронавирус у 6736 россиян

Медики зарегистрировали 6736 новых случаев COVID-19 в России за последние сутки, заявили в оперативном штабе по мониторингу и борьбе с коронавирусной инфекцией.Сутки назад 6632.

Положительные результаты тестирования были выявлены в 84 из 85 субъектов Российской Федерации. Почти 30% пациентов не испытывали никаких симптомов коронавируса и чувствовали себя хорошо. За прошлые сутки скончались 134 россиянина, еще 3871 человек выздоровел.

Российские хакеры проявили гуманизм во время пандемии, отказавшись от кибератак на информационные системы медицинских учреждений. Даже на хакерских форумах не было никаких объявлений, чего не скажешь о других странах, сообщили РИА Новости в компании Group-IB.

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Автор: Илья Романович
#коронавирус

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