Медики зарегистрировали 6736 новых случаев COVID-19 в России за последние сутки, заявили в оперативном штабе по мониторингу и борьбе с коронавирусной инфекцией.Сутки назад 6632.

Положительные результаты тестирования были выявлены в 84 из 85 субъектов Российской Федерации. Почти 30% пациентов не испытывали никаких симптомов коронавируса и чувствовали себя хорошо. За прошлые сутки скончались 134 россиянина, еще 3871 человек выздоровел.

Российские хакеры проявили гуманизм во время пандемии, отказавшись от кибератак на информационные системы медицинских учреждений. Даже на хакерских форумах не было никаких объявлений, чего не скажешь о других странах, сообщили РИА Новости в компании Group-IB.