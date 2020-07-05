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10:33   5 Июля 2020
Политика

СМИ сообщили о намерении США вывезти дипломатов из Саудовской Аравии

СМИ сообщили о намерении США вывезти дипломатов из Саудовской Аравии

Несколько десятков сотрудников дипломатического ведомства США вместе с членами семей в ближайшее время вылетят из Саудовской Аравии. Решение связано с увеличением числа случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране, пишут СМИ.

По информации Wall Street Journal, решение принято американским Государственным департаментом, который допустил вывоз сотрудников, не относящихся к экстренному персоналу. В течение нескольких недель количество дипработников, выезжающих из Саудовской Аравии, увеличится.

Ранее сообщалось, что примерно у 30 сотрудников американского посольства в королевстве выявлен коронавирус нового типа. Примечательно, что большая часть из них не являются гражданами США и работали удаленно.

Как сообщал телеканал "360", на территории самих Соединенных Штатов пандемия не ослабляет позиций, за сутки с 3 по 4 июля в стране выявлено 57 500 случаев COVID-19.

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Автор: Ирина Большунова
#сша #дипломаты #саудовская аравия #коронавирус

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