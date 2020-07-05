Bloomberg отвлекает американцев от проблем в США, запугивая Россией

Американское издание «Блумберг» (Bloomberg) снова запугивает своих читателей Россией. На этот раз журналисты обвиняют Москву в попытках восстановить бывшее советское влияние в некоторых странах Восточной Европы и разрушить «свободный американский мир».

Геополитические интересы России, пишет «Блумберг», втягивают мир в «хищническое состояние», но хуже всего — бросают вызов США и угрожают свободному американскому миру, установленному в Европе после окончания Холодной войны. Что интересно, амбиции Штатов авторы скрывать не пытаются, открыто переживая за сохранение влияния «дяди Сэма» в ЕС.

Если российские власти добьются своего, то в будущем Москва начнет контролировать соседние государства, «опустошит западный демократический блок» и начнет «сдерживать инициативы США на нескольких континентах», убеждают читателей журналисты «Блумберг».

Досталось от издания, названного именем недружественного республиканцам олигарха Майкла Блумберга, и нынешнему президенту США. Помимо стратегической информационной войны против РФ, подконтрольная Демпартии США пресса пытается дискредитировать Дональда Трампа, связывая его с Россией.

«Когда США при президенте Трампе отравляют свои собственные отношения с Европой или подрывают американскую приверженность безопасности континента (например, выводом карательных войск), это делает работу Путина за него, разрушая институты, которые сдерживают его амбиции», — пишет демократический глашатай, точно характеризуя суть американских войск, присутствующих в разных странах мира.

«Заказуха» против России и Трампа регулярно появляется и на страницах The New York Times, и в Bloomberg (напомним, что владелец последнего Майкл Блумберг еще недавно претендовал на место кандидата в президенты, но уступил Джо Байдену). Статья намекает читателю: если Трамп снова победит на выборах, Россия ударит по геополитическим интересам США и «захватит» Европу.

Американские медиа пытаются убить двух зайцев сразу, отмечает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин. Рисуя образ «внешнего врага», они отвлекают американцев от внутренних проблем: США до сих пор лидируют по количеству зараженных COVID-19, а бунты, начавшиеся с Миннеаполиса, продолжаются. Кроме того, СМИ пытаются помешать предвыборной кампании Трампа, претендующего на второй президентский срок.

«Во-первых, когда у страны есть внутренние проблемы, то лучше перевести стрелки на внешнего врага. Запад расколот сейчас практически по всем вопросам: ядерная сделка по Ирану, Парижское соглашение по климату, РСМД. Понятно, что Штаты используют такую тематику, чтобы консолидировать Запад на основе антироссийской политики. Тем самым усиливая собственное влияние над этими западными странами», — объяснил Блохин в комментарии «Политике Сегодня».

К тому же, антироссийская политика — одно из условий существования НАТО. Альянс создавался как инструмент сдерживания Советского Союза, напоминает американист. Если не будет угрозы со стороны востока, пусть и мнимой, то зачем тратить деньги на оборону?

«Те же самые процессы происходят и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, только все переводится на Китай — там КНР рассматривается как соперник. Это целенаправленный процесс, и скорее всего, по мере того, как Запад будет слабеть и демонстрировать какие-то внутриполитические проблемы, тема с внешним врагом будет еще больше раскручиваться. Россия и Китай будут в большей степени демонизироваться», — рассказывает политолог.

Мифические связи Трампа с Кремлем и дальше будут появляться в антироссийских СМИ, несмотря на все неудачные попытки импичмента и расследование бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера, не подтвердившее сговор американского президента с РФ, напоминает Блохин.

Совпадение ли, но внешнего врага из России пытаются сделать не только американские медиа, но и комитеты по иностранным делам парламентов стран Прибалтики и Польши. По мнению латвийского общественника Яниса Кузинса, антироссийские заявления делаются в пользу определенных прибалтийских и польских политических элит.