СМИ сообщили о возможных жертвах коронавируса в Китае в 2012 году

Вспышка похожего на SARS-CoV-2 коронавируса произошла в Китае еще восемь лет назад и унесла жизни трех человек. Британские СМИ предположили, что китайские ученые несколько лет хранили образец вируса в лабораториях.

Подозрительно небольшое количество публикаций об опасном вирусе тех лет попало в СМИ, обратили внимание журналисты. Коронавирус RaTG13 вызывал симптомы, очень похожие на признаки SARS-CoV-2, отмечают авторы статьи. Согласно публикации, три жителя Китая с положительным результатом теста на коронавирус RaTG13 скончались, сообщает издание The Sunday Times.

ВОЗ объявила пандемию коронавируса 11 марта. Более 11 млн случаев COVID-19 подтвердили врачи разных стран. Более 140 вакцин от коронавирусной инфекции разрабатывают ученые по всему миру, передает телеканал "360".