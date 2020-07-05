Байден заявил о многовековом системном расизме в США

Расизм системного характера — не новое явление для Соединенных Штатов Америки. Он распространен в стране свыше 200 лет. Об этом на своей странице в Twitter написал бывший вице-президент страны Джо Байден.

По словам Байдена, системный расизм в США не изжит, напротив, он продолжает разрушать общество государства. Бывший заместитель главы Белого дома заметил, что на территории страны никогда не существовало полного равенства.

Our nation was founded on a simple idea: We're all created equal. We've never lived up to it — but we've never stopped trying. This Independence Day, let's not just celebrate those words, let's commit to finally fulfill them. Happy #FourthOfJuly! pic.twitter.com/1WrATlx8Xl — Joe Biden (@JoeBiden) July 4, 2020

Политик подчеркнул, что идея о равноправии людей существовала в условиях 200-летнего системного расизма на территории Соединенных Штатов. Вся история Америки не является сказкой: равноправие и расизм десятилетиями противостояли друг другу.

Ранее телеканал "360" сообщал, что участники протестов сожгли американский флаг перед Белым домом.