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9:56   5 Июля 2020
Политика

Байден заявил о многовековом системном расизме в США

Байден заявил о многовековом системном расизме в США

Расизм системного характера — не новое явление для Соединенных Штатов Америки. Он распространен в стране свыше 200 лет. Об этом на своей странице в Twitter написал бывший вице-президент страны Джо Байден.

По словам Байдена, системный расизм в США не изжит, напротив, он продолжает разрушать общество государства. Бывший заместитель главы Белого дома заметил, что на территории страны никогда не существовало полного равенства.

Политик подчеркнул, что идея о равноправии людей существовала в условиях 200-летнего системного расизма на территории Соединенных Штатов. Вся история Америки не является сказкой: равноправие и расизм десятилетиями противостояли друг другу.

Ранее телеканал "360" сообщал, что участники протестов сожгли американский флаг перед Белым домом.

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Автор: Ирина Большунова
#сша #байден

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