Зеленский потребовал от Генпрокуратуры и МВД предотвратить эскалацию насилия на Украине

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова и министр внутренних дел Арсен Аваков обязаны обеспечить правопорядок на улицах государства. Об этом заявил украинский гарант Владимир Зеленский.

Президент Незалежной потребовал от полиции и прокуратуры скоординировать усилия, чтобы предотвратить эскалацию правонарушений на улицах Украины. Сейчас необходимо предпринять эффективные меры для организации мирной жизни украинцев, пишет ТАСС.

Зеленский крайне обеспокоен увеличением количества преступлений на Украине. В стране также возрос уровень нелегального оборота оружия, которые некоторые граждане применяют в ходе конфликтов.