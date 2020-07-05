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9:08   5 Июля 2020
Политика

Зеленский потребовал от Генпрокуратуры и МВД предотвратить эскалацию насилия на Украине

Зеленский потребовал от Генпрокуратуры и МВД предотвратить эскалацию насилия на Украине

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова и министр внутренних дел Арсен Аваков обязаны обеспечить правопорядок на улицах государства. Об этом заявил украинский гарант Владимир Зеленский.

Президент Незалежной потребовал от полиции и прокуратуры скоординировать усилия, чтобы предотвратить эскалацию правонарушений на улицах Украины. Сейчас необходимо предпринять эффективные меры для организации мирной жизни украинцев, пишет ТАСС.

Зеленский крайне обеспокоен увеличением количества преступлений на Украине. В стране также возрос уровень нелегального оборота оружия, которые некоторые граждане применяют в ходе конфликтов.

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Автор: Ирина Большунова
#украина #киев #зеленский

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