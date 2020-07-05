Дальность российских ЭМИ многократно увеличили

Как сообщают СМИ, в рамках полигонных испытаний опытных образцов российских электромагнитных пушек дальность поражения целей увеличилась в пять раз по сравнению с результатами 2015 года.

Источник из оборонно-промышленного комплекса сообщил, что на данный момент средняя дистанция поражения воздушных целей ЭМИ составляет 7-8 км, а максимальная достигла отметки примерно в 10 км, передает ТАСС.

Другой источник заявил, что выстрел электромагнитной пушки длится миллисекунды, а за счет того, что электромагнитное излучение распространяется со скоростью света цель поражается мгновенно.

"Уничтожение летательных аппаратов на дистанции в 10 км обеспечивается за счет сжигания электронных компонентов их бортовой аппаратуры", — отметил собеседник ТАСС.

Собеседники также рассказали, что в отличие от систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), направленных на подавление электроники, ЭМИ выводят аппаратуру из строя за счет ее уничтожения на физическом уровне.