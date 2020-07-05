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8:17   5 Июля 2020
Происшествия

Жители Балтимора утопили памятник Колумбу

Жители Балтимора утопили памятник Колумбу

Протестующие в Балтиморе в американском штате Мэриленд снесли один из трех памятников Христофору Колумбу. Инцидент произошел после речи президента США на празднике Дня независимости.

Американцы под залпы салюта накинули на статую веревки и повалили на землю, после чего откатили ее к заливу и выкинули в воду, передает РИА Новости. Другие протестанты в Вашингтоне сожгли флаг США, выкрикивая лозунги против "рабства, геноцида и войны" и "Америка никогда не была великой".

Речь Трампа была посвящена победе Соединенных Штатов над фашистами, коммунистами, а также борьбе с левыми. Президент назвал протестующих против расизма и любых видов дискриминации "радикальными леваками, марксистами, анархистами, подстрекателями, грабителями — людьми, которые во многих случаях не соображают, что делают".

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #памятник

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