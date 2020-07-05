Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Певец Канье Уэст намерен баллотироваться на пост президента США

Певец Канье Уэст намерен баллотироваться на пост президента США

 Трамп в очередной раз пригрозил Китаю наказанием за начало пандемии COVID-19

Трамп в очередной раз пригрозил Китаю наказанием за начало пандемии COVID-19
Демонстранты сожгли флаг США у Белого дома после выступления Трампа

Демонстранты сожгли флаг США у Белого дома после выступления Трампа

 Трамп вновь присвоил США победу над фашизмом

Трамп вновь присвоил США победу над фашизмом
Рар рассказал о новшествах в мировых конфликтах будущего

Рар рассказал о новшествах в мировых конфликтах будущего

 Козак прояснил позицию Украины по кризису в Донбассе

Козак прояснил позицию Украины по кризису в Донбассе
Певец Канье Уэст намерен баллотироваться на пост президента США

Певец Канье Уэст намерен баллотироваться на пост президента США

 Трамп в очередной раз пригрозил Китаю наказанием за начало пандемии COVID-19

Трамп в очередной раз пригрозил Китаю наказанием за начало пандемии COVID-19
Демонстранты сожгли флаг США у Белого дома после выступления Трампа

Демонстранты сожгли флаг США у Белого дома после выступления Трампа

 Трамп вновь присвоил США победу над фашизмом

Трамп вновь присвоил США победу над фашизмом
Рар рассказал о новшествах в мировых конфликтах будущего

Рар рассказал о новшествах в мировых конфликтах будущего

 Козак прояснил позицию Украины по кризису в Донбассе

Козак прояснил позицию Украины по кризису в Донбассе
7:36   5 Июля 2020
Общество

Певец Канье Уэст намерен баллотироваться на пост президента США

Певец Канье Уэст намерен баллотироваться на пост президента США

Американский певец Канье Уэст сообщил, что намерен участвовать в президентской гонке в Соединенных Штатах. Его поддержал основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

Пока остается неизвестным, в каком именно году певец планирует бороться за пост президента США. Однако под постом он поставил хештег "Видение2020".

"Теперь мы должны реализовать надежды Америки, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов", — написал Уэст в Twitter.

Пост музыканта прокомментировал известный изобретатель Илон Маск. Он написал на своей странице в социальной сети Twitter, что полностью поддерживает рэпера.

Певец уже не в первый раз заявляет о подобных намерениях. Канье Уэст является американским хип-хоп-испонителем, рэпером, продюсером, композитором и дизайнером.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#сша #президент #канье уэст

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...