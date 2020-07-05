Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Певец Канье Уэст намерен баллотироваться на пост президента США

Певец Канье Уэст намерен баллотироваться на пост президента США

 Трамп в очередной раз пригрозил Китаю наказанием за начало пандемии COVID-19

Трамп в очередной раз пригрозил Китаю наказанием за начало пандемии COVID-19
Демонстранты сожгли флаг США у Белого дома после выступления Трампа

Демонстранты сожгли флаг США у Белого дома после выступления Трампа

 Трамп вновь присвоил США победу над фашизмом

Трамп вновь присвоил США победу над фашизмом
Рар рассказал о новшествах в мировых конфликтах будущего

Рар рассказал о новшествах в мировых конфликтах будущего

 Козак прояснил позицию Украины по кризису в Донбассе

Козак прояснил позицию Украины по кризису в Донбассе
Певец Канье Уэст намерен баллотироваться на пост президента США

Певец Канье Уэст намерен баллотироваться на пост президента США

 Трамп в очередной раз пригрозил Китаю наказанием за начало пандемии COVID-19

Трамп в очередной раз пригрозил Китаю наказанием за начало пандемии COVID-19
Демонстранты сожгли флаг США у Белого дома после выступления Трампа

Демонстранты сожгли флаг США у Белого дома после выступления Трампа

 Трамп вновь присвоил США победу над фашизмом

Трамп вновь присвоил США победу над фашизмом
Рар рассказал о новшествах в мировых конфликтах будущего

Рар рассказал о новшествах в мировых конфликтах будущего

 Козак прояснил позицию Украины по кризису в Донбассе

Козак прояснил позицию Украины по кризису в Донбассе
6:57   5 Июля 2020
Политика

Демонстранты сожгли флаг США у Белого дома после выступления Трампа

Демонстранты сожгли флаг США у Белого дома после выступления Трампа

Протестующие в Вашингтоне сожгли американский флаг у Белого Дома. Инцидент произошел после выступления президента США Дональда Трампа по случаю Дня независимости страны.

Издание The Hill пишет, что участники акции выкрикивали лозунги против "рабства, геноцида и войны". На место происшествия пришлось вызвать сотрудников полиции.

Акции протеста охватили десятки городов США. Беспорядки начались после смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина скончался после грубого ареста полицейскими. Выступления против произвола сотрудников правоохранительных органов наблюдаются в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне, Детройте и других городах.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#сша #трамп #белый дом #флаг #протестующие #день независимости #митинги

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...