Демонстранты сожгли флаг США у Белого дома после выступления Трампа

Протестующие в Вашингтоне сожгли американский флаг у Белого Дома. Инцидент произошел после выступления президента США Дональда Трампа по случаю Дня независимости страны.

Издание The Hill пишет, что участники акции выкрикивали лозунги против "рабства, геноцида и войны". На место происшествия пришлось вызвать сотрудников полиции.

Акции протеста охватили десятки городов США. Беспорядки начались после смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина скончался после грубого ареста полицейскими. Выступления против произвола сотрудников правоохранительных органов наблюдаются в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне, Детройте и других городах.