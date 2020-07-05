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6:11   5 Июля 2020
Политика

Трамп вновь присвоил США победу над фашизмом

Трамп вновь присвоил США победу над фашизмом

Соединенные Штаты в свое время одержали победу над фашистами, нанесли поражающий удар по нацистам и свергли коммунистов. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп в ходе торжественной речи в честь Дня независимости.

Глава Белого дома добавил, что народу США удалось защитить американские ценности, которые находились под угрозой во времена Второй мировой войны. По его словам, именно "отечественные герои" смогли отбросить террористов "на самый край земли", передает РИА Новости.

"Сейчас мы в процессе разгрома радикальных леваков, марксистов, анархистов, подстрекателей, грабителей - людей, которые во многих случаях не соображают, что делают", — отметил лидер США.

Дональд Трамп заявил, что в скором времени Вашингтон также одолеет и левых, до сих пор продолжающих рушить памятники в США, устраивать погромы, грабить и калечить сограждан. Таким образом, президент в попытках вселить аудитории искусственную уверенность в скором прекращении массовых беспорядков вновь присвоил США победу над фашизмом.

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Автор: Илья Романович
#дональд трамп #фашизм #коммунизм

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