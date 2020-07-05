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5:39   5 Июля 2020
Политика

Бородай заявил, что ЛНР и ДНР скоро де-юре станут территорией России

Бородай заявил, что ЛНР и ДНР скоро де-юре станут территорией России

Луганская Народная Республика и Донецкая Народная Республика "в относительно скорые сроки" войдут в состав России. С таким заявлением выступил бывший глава правительства ДНР Александр Бородай.

Республики Донбасса, которые де-факте уже считаются территориями РФ, станут таковыми и де-юре, объявил украинский политик, передает Федеральное агентство новостей. Он также обратил внимание на глобальный кризис, осложнивший жизнь всему миру.

"Россия как часть глобального мира так или иначе несет в этом кризисе свою тяжесть и, надеюсь, внесет и свою лепту в его разрешение", — сказал Бородай.

Бывший премьер-министр отметил и поправки к Конституции РФ, за которые проголосовало подавляющее большинство россиян. Их одобрили 77,92% жителей России.

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Автор: Яна Либерман
#россия #днр #лнр

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