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5:02   5 Июля 2020
Общество

Трамп в очередной раз пригрозил Китаю наказанием за начало пандемии COVID-19

Трамп в очередной раз пригрозил Китаю наказанием за начало пандемии COVID-19

Китайская Народная Республика (КНР) должна понести наказание за распространение коронавирусной инфекции, в очередной раз заявил американский президент Дональд Трамп в ходе выступления в честь Дня независимости.

Глава Белого дома уже в не в первый раз обвиняет китайские власти в возникновении пандемии COVID-19, что указывает на попытки политика переложить собственную ответственность за сложную эпидемиологическую ситуацию в США. По словам Трампа, из-за так называемого обмана Пекина вирус распространился по территориям 189 стран.

"Обман Китая, его скрытность и попытки замести проблемы под ковер, позволили вирусу распространиться на 189 стран. Китай должен быть привлечен к полной ответственности", — считает лидер США.

Правительство КНР, в свою очередь, заявило о недостоверности и безосновательности обвинений американского главы. Трамп также добавил, что из Китая произошел не только SARS-CoV-2. Однако политик не стал уточнять, что именно он имеет в виду, передает РИА Новости.

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Автор: Борис Нестеров
#дональд трамп #кнр

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