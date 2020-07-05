Конгрессмен США заявил, что заказчиков статьи в NYT найти не удастся

Публикация американской газеты New York Times о том, что Россия якобы подкупала террористов для ликвидации американских военнослужащих, явно политизирована. Об этом заявил конгрессмен США Девин Нуньес.

Разведслужбы являются политизированными еще с 2016 года, заявил сотрудник спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США. По его словам, демократы в сотрудничестве с органами разведки следили за американским президентом Дональдом Трампом и его союзниками во время предвыборной компании, передает "РЕН.ТВ".

"Сначала сенсационная публикация, а потом, конечно, через несколько дней выясняется, что разведывательные данные даже не поступали президенту", — пояснил конгрессмен.

Он также отметил, что найти инициаторов вброса не удастся, так как за ними могут стоять сотрудники контрразведки. Информацию о "сговоре" опровергла и российская, и американская стороны.