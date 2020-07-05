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3:27   5 Июля 2020
Политика

МИД РФ призвал вернувшихся без уведомления из-за границы россиян вернуть ему деньги

МИД РФ призвал вернувшихся без уведомления из-за границы россиян вернуть ему деньги

Министерство иностранных дел РФ попросило россиян, ранее застрявших за границей из-за распространения COVID-19 и вернувшихся на родину без уведомления, вернуть излишне перечисленные им деньги.

Граждане России получили данные просьбы через портал "Госуслуги" на электронную почту, передает РИА Новости. Россияне должны в течение пяти рабочих дней с момента получения настоящего уведомления вернуть излишне перечисленные денежные средства в доход бюджета.

"По информации МИД России, ввиду неисполнения обязательств по информированию о своем возвращении в Россию вам были излишне перечислены бюджетные средства в сумме..." — говорится в уведомлениях.

На фоне пандемии коронавирусной инфекции многие государства полностью ограничили авиасообщение. В Российской Федерации с 3 апреля была ограничена международная авиаперевозка. Исключения составили вывозные рейсы.

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Автор: Яна Либерман
#мид #деньги #коронавирус

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