МИД РФ призвал вернувшихся без уведомления из-за границы россиян вернуть ему деньги

Министерство иностранных дел РФ попросило россиян, ранее застрявших за границей из-за распространения COVID-19 и вернувшихся на родину без уведомления, вернуть излишне перечисленные им деньги.

Граждане России получили данные просьбы через портал "Госуслуги" на электронную почту, передает РИА Новости. Россияне должны в течение пяти рабочих дней с момента получения настоящего уведомления вернуть излишне перечисленные денежные средства в доход бюджета.

"По информации МИД России, ввиду неисполнения обязательств по информированию о своем возвращении в Россию вам были излишне перечислены бюджетные средства в сумме..." — говорится в уведомлениях.

На фоне пандемии коронавирусной инфекции многие государства полностью ограничили авиасообщение. В Российской Федерации с 3 апреля была ограничена международная авиаперевозка. Исключения составили вывозные рейсы.