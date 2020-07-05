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2:52   5 Июля 2020
Политика

Пушков заявил, что новое поколение США крайне нетерпимо к другим мнениям

Пушков заявил, что новое поколение США крайне нетерпимо к другим мнениям

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опубликовал пост в Twitter о массовых беспорядках в своей стране. На заявление американского лидера решил ответить член Совета Федерации Алексей Пушков.

Беспорядки, наблюдаемые сегодня в США, являются предсказуемым результатом многолетней крайней идеологической обработки со стороны представителей СМИ, педагогов и других культурных учреждений. Об этом написал в своем посте американский лидер.

"Культурная революция", основанная на идеях Грамши, Адорно, Маркузе, Райха, Фромма, Хоркхаймера, которая долго тлела в университетах и кампусах США, дала свои плоды: новые поколения выросли с иными понятиями и убеждениями, чем их отцы", — прокомментировал твит Пушков.

Также сенатор добавил, что новое поколение США крайне нетерпимо относится к другим мнениям.

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Автор: Илья Романович
#пушков #трамп #twitter #беспорядки

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