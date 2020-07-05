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2:15   5 Июля 2020
Политика

Крымские политики ответили на заявление Турции о непризнании полуострова частью России

Крымские политики ответили на заявление Турции о непризнании полуострова частью России

Крымские политики отреагировали на заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о непризнании полуострова частью РФ. Они считают, что такие заявления являются неадекватной оценкой международной обстановки. 

Своим мнением Чавушоглу поделился во время пресс-конференции с участием министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. По словам турецкого министра, Анкара не планирует признавать якобы незаконное присоединения территории Крыма к России.

На данное заявление ответило сразу несколько политиков, передает РИА Новости. Своей точкой зрения поделились член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров, крымский эксперт по межнациональным отношениям Заур Смирнов.

"Для Крыма самое главное признание — это признание и поддержка России" – прокомментировал Цеков.

Смирнов в свою очередь напомнил, что Турция не в первый раз делает категоричные заявления насчет полуострова. Умеров добавил, что необходимо дождаться другого турецкого правительства, которое способно более адекватно оценивать международную обстановку.

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Автор: Василий Пименов
#крым #турция #чавушоглу #цеков #заур смирнов #умеров

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