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1:19   5 Июля 2020
Политика

Сенатор Цеков заявил о правомерности России в выдвижении требований Украине

Сенатор Цеков заявил о правомерности России в выдвижении требований Украине

Россия – это единственная страна, которая вправе выдвигать Украине какие-либо требования. Такое заявление сделал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Цеков раскритиковал заявление украинского президента Владимира Зеленского,который заявил, что у Москвы нет права выдвигать требования Киеву. По мнению сенатора, Украина может стать демократическим государством только тогда, когда прислушается к России, передает ФАН,

"Украина, как государство, состоялось благодаря России. Зеленский же лукавит, так как беспрекословно выполняет все требования, которые звучат со стороны США и стран Евросоюза", – сообщил политик.

Ранее в целях урегулирования конфликта на Донбассе состоялась встреча представителей "нормандской четверки". Участие приняли Россия, Украина, Франция и Германия.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #украина #цеков #зеленский

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