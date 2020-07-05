Эрдоган продолжает вмешательство в Ливию в надежде спасти экономику

Президент Реджеп Тайип Эрдоган в попытках спасти экономическую отрасль Турции продолжает использовать влияние на нелегитимное Правительство национального согласия (ПНС) Ливии и вмешиваться в дела североафриканского государства.

Такое мнение высказал глава местного Института исследования Садика Анас Кумати в беседе с журналистом немецкого издания Deutsche Welle, передает ФАН. Редакция отметила факт присутствия ряда экономических проблем в Турции. В связи с этим, как считает эксперт, Анкара хочет заключить с ПНС Ливии как можно больше соглашений на миллиарды долларов. Таким образом, предводитель триполитанского режима Файез Саррадж хочет оплатить военную поддержку, оказанную ПНС в Ливии.

Сообщается, что среди двусторонний соглашений значительная часть затрагивает не только сотрудничество в военной сфере, но и в сфере добычи полезных ресурсов и иных разработок. Для более точной проработки данных договоренностей недавно официальные лица Турции прибыли в ливийскую столицу.