Хафтар назвал целью ЛНА борьбу с турецким вмешательством

Ливийская национальная армия (ЛНА) борется с Турцией и ее наемниками, а не с нелегитимным Правительством национального согласия (ПНС). Об этом сообщил фельдмаршал Халифа Хафтар в ходе инспекции военного лагеря в Бенгази.

Командующий ЛНА проводит проверку боеготовности войск, передает Федеральное агентство новостей со ссылкой на телеканал Al Hadath. 4 июля он прибыл в военный лагерь Гари Юнис, который находится в Бенгази. Там Хафтар выступил с речью перед офицерами и солдатами. Он отметил, что долгом каждого ливийского солдата является очищение государства от зловредных элементов, а также обеспечение стабильности.

"Кто такой солдат? Солдат — это статус, который дается тем, кто показывают верность своей стране. Статус, который не все заслуживают", — заявил фельдмаршал.

Он добавил, что военнослужащие североафриканской страны должны помнить, что они борются против иностранных террористов и оккупантов. Турция, активно перебрасывая и вооружая сирийских боевиков, пытается захватить Ливию. Цель ЛНА — выгнать ее из государства и вернуть ливийцам мир.