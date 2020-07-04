Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Навальный снова тратит целое состояние на элитный отдых

Навальный снова тратит целое состояние на элитный отдых

 США получили альтернативу российскому ракетному двигателю РД-180

США получили альтернативу российскому ракетному двигателю РД-180
Хафтар назвал целью ЛНА борьбу с турецким вмешательством

Хафтар назвал целью ЛНА борьбу с турецким вмешательством

 Ливийцы намерены бойкотировать вторжение Турции на всенародном митинге

Ливийцы намерены бойкотировать вторжение Турции на всенародном митинге
Рар рассказал о новшествах в мировых конфликтах будущего

Рар рассказал о новшествах в мировых конфликтах будущего

 Козак прояснил позицию Украины по кризису в Донбассе

Козак прояснил позицию Украины по кризису в Донбассе
Навальный снова тратит целое состояние на элитный отдых

Навальный снова тратит целое состояние на элитный отдых

 США получили альтернативу российскому ракетному двигателю РД-180

США получили альтернативу российскому ракетному двигателю РД-180
Хафтар назвал целью ЛНА борьбу с турецким вмешательством

Хафтар назвал целью ЛНА борьбу с турецким вмешательством

 Ливийцы намерены бойкотировать вторжение Турции на всенародном митинге

Ливийцы намерены бойкотировать вторжение Турции на всенародном митинге
Рар рассказал о новшествах в мировых конфликтах будущего

Рар рассказал о новшествах в мировых конфликтах будущего

 Козак прояснил позицию Украины по кризису в Донбассе

Козак прояснил позицию Украины по кризису в Донбассе
23:47   4 Июля 2020
Политика

Хафтар назвал целью ЛНА борьбу с турецким вмешательством

Хафтар назвал целью ЛНА борьбу с турецким вмешательством

Ливийская национальная армия (ЛНА) борется с Турцией и ее наемниками, а не с нелегитимным Правительством национального согласия (ПНС). Об этом сообщил фельдмаршал Халифа Хафтар в ходе инспекции военного лагеря в Бенгази.

Командующий ЛНА проводит проверку боеготовности войск, передает Федеральное агентство новостей со ссылкой на телеканал Al Hadath. 4 июля он прибыл в военный лагерь Гари Юнис, который находится в Бенгази. Там Хафтар выступил с речью перед офицерами и солдатами. Он отметил, что долгом каждого ливийского солдата является очищение государства от зловредных элементов, а также обеспечение стабильности.

"Кто такой солдат? Солдат — это статус, который дается тем, кто показывают верность своей стране. Статус, который не все заслуживают", — заявил фельдмаршал.

Он добавил, что военнослужащие североафриканской страны должны помнить, что они борются против иностранных террористов и оккупантов. Турция, активно перебрасывая и вооружая сирийских боевиков, пытается захватить Ливию. Цель ЛНА — выгнать ее из государства и вернуть ливийцам мир.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#ливия #хафтар #лна

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...