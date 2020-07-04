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22:55   4 Июля 2020
Политика

Ливийцы намерены бойкотировать вторжение Турции на всенародном митинге

Ливийцы намерены бойкотировать вторжение Турции на всенародном митинге

Площадь Аль-Киш в Бенгази готовят к проведению всенародного митинга против военного вмешательства Турции в дела Ливии. Об этом сообщил ливийский телеканал Al Hadath.

Согласно данным СМИ, демонстрация запланирована на 18:00 по местному времени. Жители Ливии выступят с протестом в отношении присутствия турецких оккупантов на территории их государства, передает Федеральное агентство новостей.

Представители телеканала Libya al Hadath сообщили, что будут вести прямую трансляцию митинга. Также освещать демонстрацию планируют как местные, так и иностранные журналисты.

Недавно глава Управления по поддержанию морального духа, бригадный генерал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халид Махджуб заявил, что вмешательство Турции во внутриливийский кризис можно объяснить колониальными амбициями президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

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Автор: Илья Романович
#турция #митинг #ливия #сми #протест #бенгази

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