ЛНА: тренировочные лагеря для боевиков ПНС свидетельствуют о колониальных целях Эрдогана

Турция намеревается колонизировать Ливию, оказывая поддержку преступному режиму Файеза Сарраджа, считает бригадный генерал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халид Махджуб.

Махджуб подверг критике соглашение о создании на ливийской территории тренировочных лагерей для подготовки боевиков между Турцией и террористическим Правительством национального согласия (ПНС) Ливии, передает ФАН. Генерал подчеркнул, что Анкара использует незаконные договоренности с режимом Сарраджа в рамках своей колониальной политики.

Мотивами Турции являются экономические выгоды, в рамках которых Анкара использует подконтрольные ПНС Ливии бандформирования для выполнения собственных задач на ливийской территории и поддержания состояния анархии в государстве, констатировал Махджуб.