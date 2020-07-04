Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Навальный снова тратит целое состояние на элитный отдых

Навальный снова тратит целое состояние на элитный отдых

 США получили альтернативу российскому ракетному двигателю РД-180

США получили альтернативу российскому ракетному двигателю РД-180
Германия может возобновить службу по призыву для борьбы с правым экстремизмом

Германия может возобновить службу по призыву для борьбы с правым экстремизмом

 МИД РФ отреагировал на выпады США по вопросу ядерных испытаний

МИД РФ отреагировал на выпады США по вопросу ядерных испытаний
Рар рассказал о новшествах в мировых конфликтах будущего

Рар рассказал о новшествах в мировых конфликтах будущего

 Козак прояснил позицию Украины по кризису в Донбассе

Козак прояснил позицию Украины по кризису в Донбассе
Навальный снова тратит целое состояние на элитный отдых

Навальный снова тратит целое состояние на элитный отдых

 США получили альтернативу российскому ракетному двигателю РД-180

США получили альтернативу российскому ракетному двигателю РД-180
Германия может возобновить службу по призыву для борьбы с правым экстремизмом

Германия может возобновить службу по призыву для борьбы с правым экстремизмом

 МИД РФ отреагировал на выпады США по вопросу ядерных испытаний

МИД РФ отреагировал на выпады США по вопросу ядерных испытаний
Рар рассказал о новшествах в мировых конфликтах будущего

Рар рассказал о новшествах в мировых конфликтах будущего

 Козак прояснил позицию Украины по кризису в Донбассе

Козак прояснил позицию Украины по кризису в Донбассе
21:01   4 Июля 2020
Армия

ЛНА: тренировочные лагеря для боевиков ПНС свидетельствуют о колониальных целях Эрдогана

ЛНА: тренировочные лагеря для боевиков ПНС свидетельствуют о колониальных целях Эрдогана

Турция намеревается колонизировать Ливию, оказывая поддержку преступному режиму Файеза Сарраджа, считает бригадный генерал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халид Махджуб.

Махджуб подверг критике соглашение о создании на ливийской территории тренировочных лагерей для подготовки боевиков между Турцией и террористическим Правительством национального согласия (ПНС) Ливии, передает ФАН. Генерал подчеркнул, что Анкара использует незаконные договоренности с режимом Сарраджа в рамках своей колониальной политики.

Мотивами Турции являются экономические выгоды, в рамках которых Анкара использует подконтрольные ПНС Ливии бандформирования для выполнения собственных задач на ливийской территории и поддержания состояния анархии в государстве, констатировал Махджуб.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#турция #ливия #лна #пнс

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...