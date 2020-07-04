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20:45   4 Июля 2020
Общество

Навальный снова тратит целое состояние на элитный отдых

Навальный снова тратит целое состояние на элитный отдых

Основатель "Фонда борьбы с коррупцией" Алексей Навальный отправился отдыхать в престижный отель на берегу Балтийского моря после неудачных попыток дискредитировать процедуру голосования по поправкам к Конституции РФ.

Комфортный номер за 110 тысяч, европейская кухня, прохладное море и приятные виды помогут блогеру забыть о неудачах. Традиционный отдых поспособствует Навальному в борьбе со стрессом после безуспешного завершения периода бойкотирования поправок в Конституцию. Глава ФБК забыл о коронавирусе, мерах гигиены, самоизоляции и отправился в Калининград отдыхать с женой, сообщает Федеральное агентство новостей. Журналист Илиас Меркури заявил, что безработный блогер наигрался в оппозиционера и поспешил уехать. Пока Навальный отдыхает, его сторонники мокнут под дождем в одиночных пикетах в Москве, прокомментировала представитель СМИ Юлия Витязева.

Блогер организовал себе отдых, который среднестатистический россиянин не может себе позволить, если только не начнет зарабатывать миллионы на протестах. Неделя отдыха в номере представительского класса обойдется основателю ФБК в 110 тысяч рублей, не считая развлечений и дополнительных услуг. Свой отпуск Навальный решил не афишировать. Находясь в Калининграде, он выставил фото в Instagram с Патриарших прудов.

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Автор: Ирина Большунова
#отпуск #поправки #навальный #фбк #Голосование2020

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