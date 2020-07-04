Германия может возобновить службу по призыву для борьбы с правым экстремизмом

Призывная служба в немецкой армии решила бы проблематику с правым экстремизмом среди военнослужащих. Такую точку зрения выразила специальный уполномоченный бундестага по вооруженным силам Ева Хегль.

По словам немецкого политика, приостановление обязательной воинской службы в ФРГ было напрасным решением. В сложившейся ситуации необходимо тщательно проанализировать проблему. Еще десять лет назад бундестаг опасался того, что экстремизм начнет проявляться в профессиональной армии.

Ева Хегль подчеркнула, что Вооруженным силам Германии обязательный призыв пойдет даже на пользу. В частности, такая инициатива может помочь ликвидировать правый экстремизм, пишет РИА Новости.

Телеканал "360" сообщал, что Соединенные Штаты и Польша намерены расширить военное сотрудничество.