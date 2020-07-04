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19:55   4 Июля 2020
Политика

МИД РФ отреагировал на выпады США по вопросу ядерных испытаний

МИД РФ отреагировал на выпады США по вопросу ядерных испытаний

Белый дом не собирается принимать участие в Договоре о полном запрещении ядерных испытаний. МИД РФ раскритиковал Вашингтон за выпады в адрес России из-за якобы несоблюдения условий соглашения о подземных ядерных испытаниях.

Российские дипломаты обратили внимание, что заявления Соединенных Штатов о неких "нарушениях" РФ не подкреплены никакими фактическими доказательствами. Белый дом сам не может ответить на вопрос, проводила ли вообще Россия ядерные испытания.

В ведомстве подчеркнули, что Российская Федерация не обязана соблюдать какие-либо "американские стандарты" в сфере ядерных испытаний. Все заявления США направлены на отвлечение внимания от соглашения о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, пишет РИА Новости.

Телеканал "360" сообщал, что сенаторы США обратились к главе Белого дома Дональду Трампу с просьбой продлить CHB-III.

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Автор: Яна Либерман
#сша #вашингтон #договор #ядерные испытания

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