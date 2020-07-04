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19:23   4 Июля 2020
Политика

Адвокат Юкша назвал неправдоподобной версию защиты Ефремова о приступе эпилепсии

Адвокат Юкша назвал неправдоподобной версию защиты Ефремова о приступе эпилепсии

Защита обвиняемого в смертельном ДТП актера Михаила Ефремова прорабатывает версию об эпилептическом припадке у артиста в момент аварии. Ситуацию прокомментировал кандидат юридических наук Янис Юкша.

По словам юриста, адвокаты Ефремова будут отстаивать позицию невиновности актера при любом раскладе. Такая деятельность предписана защитникам с точки зрения законодательства.

Янис Юкша подчеркнул, что версия с эпилепсией звучит очень неубедительно. Первоначальное раскаяние артиста выглядело более правдоподобным. Авария с участием Ефремова повлекла за собой смерть человека. Это не может остаться безнаказанным, пишет Nation News.

Стоит отметить, что Михаил Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения, в результате чего произошла смертельная авария в центре Москвы. Статус актера не поможет ему избежать справедливого наказания.

Телеканал "360" сообщал, что артист в момент аварии был в машине один.

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Автор: Кристина Мокроусова
#москва #дтп #адвокат #ефремов #эпилепсия

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