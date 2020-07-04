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19:00   4 Июля 2020
Армия

Жителей Триполи заставляют селить в своих домах наемников из Сирии

Жителей Триполи заставляют селить в своих домах наемников из Сирии

Уровень безопасности в Триполи вызывает тревогу у местных жителей из-за большого количества наемников из Сирии, которые проживают почти в каждом доме города, передают СМИ.

Турция перебросила в помощь террористическому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии примерно 15 тысяч сирийских наемников, которые в большинстве живут в захваченной преступным режимом Файеза Сарраджа ливийской столице, сообщает ФАН.

Местные жители встревожены тем, что почти в каждом доме живут террористы из САР. Боевики ПНС Ливии также устраивают в жилых зданиях склады, в которых хранится вооружение и боеприпасы, причем эти объекты весьма плохо охраняются, что приводит к множественным попыткам грабежа. Подобная обстановка привела к небывалому росту преступности, угрожая населению Триполи.

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Автор: Ирина Большунова
#ливия #триполи #пнс

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