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18:50   4 Июля 2020
Политика

Федоров раскритиковал позицию адвокатов Ефремова в отношении уголовного дела

Федоров раскритиковал позицию адвокатов Ефремова в отношении уголовного дела

Виновник смертельного ДТП в Москве артист Михаил Ефремов не должен избежать наказания за содеянное. Об этом сообщил парламентарий Госдумы РФ Евгений Федоров.

Как стало известно телеканалу "360", защита Ефремова собирается оперировать неким "заболеванием", чтобы оправдать актера в суде.

По словам Федорова, адвокаты просто издеваются над уголовным делом и создают себе пиар. Ефремов, при наличии серьезной болезни, не имел права садиться за руль, не говоря уже о том, что артист был в состоянии алкогольного опьянения.

Депутат подчеркнул, что неважно, какой статус у человека. Ефремов должен нести ответственность за организацию смертельной аварии, пишет "Экономика сегодня".

Стоит отметить, что актер Михаил Ефремов, будучи в нетрезвом состоянии, проигнорировал опасность и сел за руль своего автомобиля, в результате чего погиб человек. Такое преступление нельзя оставлять безнаказанным. Артист должен понести наказание согласно действующему законодательству РФ.

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Автор: Василий Пименов
#москва #дтп #адвокат #ефремов

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