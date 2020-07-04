США получили альтернативу российскому ракетному двигателю РД-180

Фирма United Launch Alliance заявила о получении ракетного двигателя BE-4 от компании Blue Origin, созданный, чтобы заменить российский РД-180.

Механизм еще не запущен в серийное производство. Ему предстоят испытания вместе с носителем, сообщили представители разработчика порталу Space News, передает РИА Новости.

Второй двигатель компания планирует поставить до конца текущего месяца. Сейчас семейство американских ракет Atlas летает исключительно на двигателях российского производства РД-180. В качестве альтернативы ему создается носитель Vulcan. По замыслу разработчиков, силовая установка BE-4 будет функционировать на первой ступени.