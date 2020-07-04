Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
США получили альтернативу российскому ракетному двигателю РД-180

США получили альтернативу российскому ракетному двигателю РД-180

 Дудчак отметил положительное влияние проекта "Доступного Интернета" на Рунет

Дудчак отметил положительное влияние проекта "Доступного Интернета" на Рунет
Адвокат Юкша назвал неправдоподобной версию защиты Ефремова о приступе эпилепсии

Адвокат Юкша назвал неправдоподобной версию защиты Ефремова о приступе эпилепсии

 Федоров раскритиковал позицию адвокатов Ефремова в отношении уголовного дела

Федоров раскритиковал позицию адвокатов Ефремова в отношении уголовного дела
Рар рассказал о новшествах в мировых конфликтах будущего

Рар рассказал о новшествах в мировых конфликтах будущего

 Козак прояснил позицию Украины по кризису в Донбассе

Козак прояснил позицию Украины по кризису в Донбассе
США получили альтернативу российскому ракетному двигателю РД-180

США получили альтернативу российскому ракетному двигателю РД-180

 Дудчак отметил положительное влияние проекта "Доступного Интернета" на Рунет

Дудчак отметил положительное влияние проекта "Доступного Интернета" на Рунет
Адвокат Юкша назвал неправдоподобной версию защиты Ефремова о приступе эпилепсии

Адвокат Юкша назвал неправдоподобной версию защиты Ефремова о приступе эпилепсии

 Федоров раскритиковал позицию адвокатов Ефремова в отношении уголовного дела

Федоров раскритиковал позицию адвокатов Ефремова в отношении уголовного дела
Рар рассказал о новшествах в мировых конфликтах будущего

Рар рассказал о новшествах в мировых конфликтах будущего

 Козак прояснил позицию Украины по кризису в Донбассе

Козак прояснил позицию Украины по кризису в Донбассе
18:12   4 Июля 2020
Политика

Члены НАТО встревожены внезапным "участием" РФ в военно-морских учениях альянса

Члены НАТО встревожены внезапным "участием" РФ в военно-морских учениях альянса

Военно-морские силы стран Североатлантического альянса приступили к ежегодным учениям по противолодочной борьбе Dynamic Mongoose. ВМФ России решил "поучаствовать" в мероприятии, направив в район разведывательные самолеты, чем обеспокоил членов НАТО.

Страны НАТО собрали значительную группировку надводных сил в исландском порту Рейкьявика. С 29 июня они приступили к ежегодным учениям по противолодочной обороне Dynamic Mongoose. Контр-адмирал Эндрю Берчер назвал это мероприятие прекрасной возможностью оценить и попрактиковать навыки ведения войны в сложных условиях Северной Атлантики.

Командование ВМФ России решило "принять участие" и немедленно направило в район проведения учений три дальних противолодочных и разведывательных самолета, тем самым заставив понервничать страны НАТО. Британские истребители Typhoon встретили россиян, однако воздушные судна выполнили свою задачу, "проследив за участниками маневров", пишет Федеральное агентство новостей.

Учения Северного флота в прошлом году вызвали еще большую обеспокоенность в рядах НАТО. В конце 2019 года в Атлантику в ходе учений вышли сразу десять атомных подлодок разных классов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#нато #учения #вмф россии

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...