Члены НАТО встревожены внезапным "участием" РФ в военно-морских учениях альянса

Военно-морские силы стран Североатлантического альянса приступили к ежегодным учениям по противолодочной борьбе Dynamic Mongoose. ВМФ России решил "поучаствовать" в мероприятии, направив в район разведывательные самолеты, чем обеспокоил членов НАТО.

Страны НАТО собрали значительную группировку надводных сил в исландском порту Рейкьявика. С 29 июня они приступили к ежегодным учениям по противолодочной обороне Dynamic Mongoose. Контр-адмирал Эндрю Берчер назвал это мероприятие прекрасной возможностью оценить и попрактиковать навыки ведения войны в сложных условиях Северной Атлантики.

Командование ВМФ России решило "принять участие" и немедленно направило в район проведения учений три дальних противолодочных и разведывательных самолета, тем самым заставив понервничать страны НАТО. Британские истребители Typhoon встретили россиян, однако воздушные судна выполнили свою задачу, "проследив за участниками маневров", пишет Федеральное агентство новостей.

Учения Северного флота в прошлом году вызвали еще большую обеспокоенность в рядах НАТО. В конце 2019 года в Атлантику в ходе учений вышли сразу десять атомных подлодок разных классов.