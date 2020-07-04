Украина планирует жаловаться на РФ за "несогласованное" строительство Крымского моста

Украинские власти хотят пожаловаться в Арбитражный трибунал в Гааге на строительство Крымского моста. Об этом сообщила замглавы внешнеполитического ведомства Незалежной Эмине Джапарова.

По словам украинского дипломата, РФ якобы нарушила международное право, когда запустила железнодорожные перевозки на территорию Крымского полуострова. Возмутило Джапарову то, что мнение украинских властей по этому вопросу никто не спрашивал.

Заместитель министра подчеркнула, что Киев будет жаловаться в Арбитражный трибунал, который должен рассмотреть некие "нарушения" морского права со стороны РФ, а также вопрос легитимности строительства Крымского моста, пишет РИА ФАН.

Телеканал "360" сообщал, что первый железнодорожный состав с бензином проследовал по Крымскому мосту в сторону полуострова 2 июля.