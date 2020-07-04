Рар рассказал о новшествах в мировых конфликтах будущего 

Исход войн в будущем будут решать не танки и самолеты, как это было в ХХ веке и не атомное оружие, а кибероружие и социальные сети, используя которые можно разрушать целые общества.

Такое мнение в интервью изданию «Украина.ру» высказал немецкий политолог Александр Рар.

«Что касается технологий, ну мы с вами живем в такое время. Сто лет назад появились танки, самолеты, которые стали решать исходы войн, ну а сейчас технологии, — заявил эксперт — И тут я с вами соглашусь — исход будущих войн будут решать не танки и даже не атомное оружие, а кибервойны, социальные сети, при помощи которых можно разрушать целые общества».

По его словам, именно сейчас эти методы активно опробируются, различные игроки в разных точках мира учатся их использовать. Кроме того, нам нужно привыкать к мысли, что в будущем войны будут вести искусственный интеллект, роботы, дроны.

«Я считаю, что это просто дань времени и в середине этого века это станет еще понятнее. Умные государства, государства, которые хотят победить в этом новом порядке, или хотя бы выстоять должны это все анализировать», — подчеркнул политолог.

А сейчас, по словам Александра Рара, мир активно меняется. Как ни страшно проводить подобные параллели, сейчас ситуация похожа на тот шаткий мир, который был заключен в конце Первой мировой войны по Версальскому договору, и который продержался менее 20 лет. Сейчас же рушится тот Западный мир, который выстраивался на протяжении последних 30 лет после падения Берлинской стены и окончания Холодной войны.