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18:18   4 Июля 2020
Весь мир

Рар рассказал о новшествах в мировых конфликтах будущего

Рар рассказал о новшествах в мировых конфликтах будущего

Исход войн в будущем будут решать не танки и самолеты, как это было в ХХ веке и не атомное оружие, а кибероружие и социальные сети, используя которые можно разрушать целые общества.

Такое мнение в интервью изданию «Украина.ру» высказал немецкий политолог Александр Рар.

«Что касается технологий, ну мы с вами живем в такое время. Сто лет назад появились танки, самолеты, которые стали решать исходы войн, ну а сейчас технологии, — заявил эксперт — И тут я с вами соглашусь — исход будущих войн будут решать не танки и даже не атомное оружие, а кибервойны, социальные сети, при помощи которых можно разрушать целые общества».

Рар рассказал о новшествах в мировых конфликтах будущего

По его словам, именно сейчас эти методы активно опробируются, различные игроки в разных точках мира учатся их использовать. Кроме того, нам нужно привыкать к мысли, что в будущем войны будут вести искусственный интеллект, роботы, дроны.

«Я считаю, что это просто дань времени и в середине этого века это станет еще понятнее. Умные государства, государства, которые хотят победить в этом новом порядке, или хотя бы выстоять должны это все анализировать», — подчеркнул политолог.

А сейчас, по словам Александра Рара, мир активно меняется. Как ни страшно проводить подобные параллели, сейчас ситуация похожа на тот шаткий мир, который был заключен в конце Первой мировой войны по Версальскому договору, и который продержался менее 20 лет. Сейчас же рушится тот Западный мир, который выстраивался на протяжении последних 30 лет после падения Берлинской стены и окончания Холодной войны.

«Я не думаю, что будет Третья Мировая война, но кризис как в 1939-м году есть. Это видно невооруженным глазом, а коронавирусная пандемия только усиливает эти конфликты», — заявил немецкий политолог.

Рар рассказал о новшествах в мировых конфликтах будущего 

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Автор: Александр Люблинский
#политика #общество #весь мир #рар #третья мировая #будущее #кибервойна

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