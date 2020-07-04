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17:45   4 Июля 2020
Политика

Хувейдж обсудил в Москве укрепление двусторонних связей между Россией и Ливией

Хувейдж обсудил в Москве укрепление двусторонних связей между Россией и Ливией

Министр иностранных дел Восточного правительства Ливии Абдель-Хади Хувейдж провел переговоры с сенаторами и депутатами Российской Федерации по вопросу урегулирования ливийского кризиса. Стороны также обсудили двусторонние отношения между странами.

Как стало известно, Хувейдж пообщался по ливийской проблематике с замглавы Совфеда РФ Ильясом Умахановым и российским сенатором Фаритом Мухаметшиным.

Плюс ко всему, развитие двусторонних отношений между государствами глава МИД Ливии обсудил с депутатом Госдумы России Леонидом Слуцким и его коллегой Игорем Морозовым, пишет РИА ФАН.

Телеканал "360" сообщал, что спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко встретилась в Москве с главой Палаты представителей Ливии Агилой Салехом.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #мид #ливия

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