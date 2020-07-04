Козак прояснил позицию Украины по кризису в Донбассе

Политические советники глав стран, входящих в «нормандскую четверку, приблизились к тому, чтобы согласовать проект конкретных мер по реализации перемирия в Донбассе.

Об этом в субботу, 4 июля, сообщает РИА Новости, приводя заявление заместителя главы администрации президента России Дмитрий Козак. По его словам, стороны провели обстоятельный разговор, сообщил Козак, подводя итоги первого дня переговоров политсоветников.

«Достаточно времени пришлось потратить на то, чтобы прояснить позицию Украины в отношении самого комплекса мер, минских соглашений, потому что в последнее время из Киева звучат самые разные интерпретации, в том числе от официальных главных должностных лиц о назначении минских соглашений, каким образом их толковать, содержат ли они какие-то обязательства Украины и так далее», — добавил представитель России.

Также Козак добавил, что сторонам переговоров удалось наконец приблизится к тому, чтобы принять комплекс мер, направленных на прекращение огня. При этом он напомнил, что за три месяца обсуждений в рамках трехсторонней контактной группы не привели к конкретным результатам.

«Сегодня, как мне представляется, мы приблизились к тому, чтобы на ближайшем заседании ТКГ мог быть принят конкретный комплекс дополнительных мер, не декларации о приверженности режиму прекращения огня, который не работает, а конкретные механизмы, которые обеспечивают реализацию этой декларации», — подчеркнул Козак.

Но окончательный документ, по его словам, все же не был согласован в деталях, и теперь его предстоит досогласовать в режиме телефонных переговоров.

Напомним, переговоры политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германии, Франции, России и Украины) проходили 3 июля в Берлине с участием Дмитрия Козака с российской стороны, Андрея Ермака с украинской, Яна Хеккера с немецкой и Эммануэля Бона с французской стороны. Переговоры начались в 14:00 и завершились поздним вечером.