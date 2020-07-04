Дудчак отметил положительное влияние проекта "Доступного Интернета" на Рунет

Благодаря проекту "Доступный Интернет" по обеспечению граждан бесплатным доступом к социально значимым российским интернет-сервисам, в апреле 2020 года такой статус получили больше 390 сайтов.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации до конца текущего года решил продлить эксперимент по предоставлению бесплатного доступа к социально значимым сайтам.

Российская ассоциация электронных коммуникаций подсчитала, что в 2019 году аудитория Рунета составила 96,7 млн пользователей, увеличившись на 4,2% по сравнению с показателями 2018 года. Согласно данным Минкомсвязи, из 33 млн абонентов домашнего интернета бесплатным доступом воспользовались около 500 тысяч человек. Такие данные говорят о том, что плюсы проекта станут очевиднее, когда завершится экспериментальная стадия, считает политолог Александр Дудчак.

В интервью ФБА "Экономика сегодня" экономист назвал проект одним и позитивных шагов к цифровизации, отметив, что поэтапное и качественное сопровождение проекта поспособствует увеличению числа пользователей, что укрепит надежность Рунета.

"Для россиян это очень положительный проект. "Доступный Интернет" выглядит полезным, ведь многие смогут воспользоваться социально значимыми ресурсами безвозмездно. Ведь не у всех граждан есть возможность оплатить услуги", — отмечает Дудчак.

Эксперт также назвал такое решение одним из кирпичиков, который ляжет в фундамент суверенной виртуальной сферы, работающей на благо нашей страны.