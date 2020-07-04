РПЦ выступила против превращения собора Святой Софии в мечеть

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил одобрение Верховного суда на трансформацию собора Святой Софии в мечеть. Такими действиями турецкий лидер создает новый султанат, считают в РПЦ.

Османы завоевали храм в XV веке, а в 1935 году собор лишился статуса мечети и с тех пор существует как музей. Здание несет историческую ценность как для мусульман, так и для православных. РПЦ считает "наглым решением" намерение Эрдогана сделать собор мечетью, заявила политический обозреватель Наталия Елисеева.

"Мы должны понимать, что он [Эрдоган. — Прим. ред.] ведет себя в ряде позиций не как президент, а как султан", — заявила Елисеева в беседе с корреспондентом телеканала "360".

Турецкий лидер, в свою очередь, объяснил свое намерение нападками на суверенитет его страны. Эрдоган уверен, что, претендуя на собор Святой Софии, Турция не вмешивается в дела других стран.