«Хотели скрыть улики»: Антипов об активности ВСУ в районе падения MH17

Обстрелы украинскими военными район, где в 2014 году разбился малазийский «Боинг», велись для того, чтобы под шумок «нашпиговать» данный район поддельными уликами.

Такое мнение высказал независимый технический эксперт Юрий Антипов, объясняя дерзость ВСУ, которые после трагедии с рейсом МН17 в Донецкой области постоянно обстреливали район крушения, несмотря на то, что до этого он считался тихим.

«Казалось бы, зачем утюжить крупнокалиберным вооружением район, где предполагалась работа экспертов и представителей общественных организаций, тем более что до падения «Боинга» этот район был вне зоны боёв и здесь было относительно тихо», — приводит слова эксперта телеканал «Царьград».

Причина этому может быть только одна – желание задержать проведение поисковых работ, так как никому не захочется лезть под снаряды, а также скрыть все возможные настоящие улики, нашпиговав при этом район поддельным уликами в виде осколков.

В качестве доказательства эксперт приводит две фотографии с места крушения лайнера – на одной из них запечатлен человек, стоящий на краю воронки, а на второй, сделанной с другого ракурса, видно, что за этим человеком еще не убраны обломки разбившегося самолета. Об эти снимка, сообщил Антипов, сделаны журналистом «Комсомольской правды» Николаем Варсеговым, которых присутствовал при поиске улик на месте падения самолета.

«И теперь, думаю, многие начнут понимать, что бутафория с «расследованием» причины крушения этого самолёта началась сразу же после падения обломков МН17 на землю», — заключил эксперт.

Напомним малазийский Boeing 777, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года над Донецкой областью Украины, в результате чего погибли все находившиеся на его борту люди – 298 человек. Киев, который не закрыл для гражданской авиации воздушное пространство над зоной ведения боевых действий, тем не менее поспешил обвинить в трагедии донецких ополченцев и Россию. Нидерланды, сформировавшие Совместную следственную группу (ССГ) для расследования обстоятельств произошедшего, не пригласили в ее состав представителей России, однако пригласили представителей Украины. За прошедшие годы Россия не раз аргументированно отвергала обвинения в свой адрес, предлагая ССГ рассмотреть результаты собственного расследования, однако прокуратура Нидерландов не принимает материалы РФ во внимание.