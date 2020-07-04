"Автодор" сообщил о возможном увеличении скоростного режима на платных трассах

Допустимая скорость на трассах М-11 "Нева", М-4 "Дон" и Центральной кольцевой автодороге может быть увеличена до 150 км/ч. Информацией поделился глава "Автодора" Вячеслав Петушенко.

Скоростной порог может быть увеличен до 150 км/ч. Такая великая страна, как Российская Федерация, необходимо иметь дороги, где можно разогнаться подобным образом, заметил Петушенко. Разрешить разгоняться могут на трассах М11, ЦКАД в Подмосковье и некоторых частях трассы М4 "Дон".

К примеру, на М-11 сейчас допустимый лимит скорости составляет 130 км/ч. Сейчас же разработано предложение, допускать значение спидометра до 150 км/ч, заметил глава "Автодора", передает телеканал "360".

Ранее о возможном увеличении лимита по скорости до указанного значения на Центральной кольцевой дороге заявлял министр транспорта России Евгений Дитрих. По его словами, решение об этом примут до конца текущего года.