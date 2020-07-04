Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
РПЦ выступила против превращения собора Святой Софии в мечеть

РПЦ выступила против превращения собора Святой Софии в мечеть

 "Автодор" сообщил о возможном увеличении скоростного режима на платных трассах

"Автодор" сообщил о возможном увеличении скоростного режима на платных трассах
Глава ФЗНЦ призвал подключить ФСБ к защите российских СМИ от террора Bellingcat

Глава ФЗНЦ призвал подключить ФСБ к защите российских СМИ от террора Bellingcat

 Российский бизнес получит 20 млрд рублей в виде субсидий

Российский бизнес получит 20 млрд рублей в виде субсидий
Рожин объяснил, почему США сильно беспокоит «Посейдон» и «Буревестник»

Рожин объяснил, почему США сильно беспокоит «Посейдон» и «Буревестник»

 «Подписываюсь под каждым словом»: Клинцевич о заявлении Кабулова про разведку США

«Подписываюсь под каждым словом»: Клинцевич о заявлении Кабулова про разведку США
РПЦ выступила против превращения собора Святой Софии в мечеть

РПЦ выступила против превращения собора Святой Софии в мечеть

 "Автодор" сообщил о возможном увеличении скоростного режима на платных трассах

"Автодор" сообщил о возможном увеличении скоростного режима на платных трассах
Глава ФЗНЦ призвал подключить ФСБ к защите российских СМИ от террора Bellingcat

Глава ФЗНЦ призвал подключить ФСБ к защите российских СМИ от террора Bellingcat

 Российский бизнес получит 20 млрд рублей в виде субсидий

Российский бизнес получит 20 млрд рублей в виде субсидий
Рожин объяснил, почему США сильно беспокоит «Посейдон» и «Буревестник»

Рожин объяснил, почему США сильно беспокоит «Посейдон» и «Буревестник»

 «Подписываюсь под каждым словом»: Клинцевич о заявлении Кабулова про разведку США

«Подписываюсь под каждым словом»: Клинцевич о заявлении Кабулова про разведку США
16:13   4 Июля 2020
Общество

"Автодор" сообщил о возможном увеличении скоростного режима на платных трассах

"Автодор" сообщил о возможном увеличении скоростного режима на платных трассах

Допустимая скорость на трассах М-11 "Нева", М-4 "Дон" и Центральной кольцевой автодороге может быть увеличена до 150 км/ч. Информацией поделился глава "Автодора" Вячеслав Петушенко.

Скоростной порог может быть увеличен до 150 км/ч. Такая великая страна, как Российская Федерация, необходимо иметь дороги, где можно разогнаться подобным образом, заметил Петушенко. Разрешить разгоняться могут на трассах М11, ЦКАД в Подмосковье и некоторых частях трассы М4 "Дон".

К примеру, на М-11 сейчас допустимый лимит скорости составляет 130 км/ч. Сейчас же разработано предложение, допускать значение спидометра до 150 км/ч, заметил глава "Автодора", передает телеканал "360".

Ранее о возможном увеличении лимита по скорости до указанного значения на Центральной кольцевой дороге заявлял министр транспорта России Евгений Дитрих. По его словами, решение об этом примут до конца текущего года.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#скорость #трассы #скоростной режим

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...