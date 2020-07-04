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16:17   4 Июля 2020
Весь мир

Рожин объяснил, почему США сильно беспокоит «Посейдон» и «Буревестник»

Рожин объяснил, почему США сильно беспокоит «Посейдон» и «Буревестник»

Соединенные Штаты по ряду параметров очевидно отстают от новейшего российского вооружения, поэтому они с одной стороны, запугивая общество, пытаются добиться увеличения финансирования собственных разработок, а с другой – обвиняя РФ в нарушении разных договоров пытаются затормозить ее проекты.

Такое мнение в беседе с информагентством Nation News высказал военный эксперт Борис Рожин, комментируя заявление спецпредставителя президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалла Биллингсли о необходимости закрыть «ужасные», по его словам, российские проекты «Посейдон» и «Буревестник». Таким образом Биллингсли отреагировал на материал издания Forbes, в котором выдвигалось предположение, что зафиксированное недавно в Швеции повышение радиационного фона может быть связано с испытаниями одной из новейших российских ракет. При этом американский эксперт заявил, что неважно, действительно ли российская сторона несет за это ответственность, ей в любом случае необходимо перестать «тратить деньги впустую» и отправить эти проекты «на полку», тем более, что они не попадают под действие договора СНВ-3 (об ограничении и сокращении стратегических наступательных вооружений в третьей редакции).

Рожин объяснил, почему США сильно беспокоит «Посейдон» и «Буревестник»

По словам Бориса Рожина, подобные заявления являются элементом информационной кампании, которая направлена на дискредитацию новейших разработок России в области вооружения.

«Поскольку по некоторым параметрам США очевидно отстают от российских военных вооружений. С одной стороны, они сейчас тщательно запугивают американское общество этими вооружениями, чтобы увеличить финансирование собственных разработок. С другой, пытаются обвинениями в нарушении различных международных договоров или опасных экологически разработок затормозить развитие российских оборонных проектов», — объяснил военный эксперт.

В заключение Рожин добавил, что мы столкнулись с типичным проявлением информационно-психологической борьбы и наверняка, по мере того, как Штаты будут пытаться догнать нас и наверстать свое отставание по ряду вооружений, услышим подобные заявления еще не раз.

Напомним, ранее официальный представитель президент РФ Дмитрий Песков заявил, что в России не было никаких оповещений об аварийных ситуациях. Способных вызвать повышение радиационного фона, или их угрозе.

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Автор: Александр Люблинский
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