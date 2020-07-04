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15:28   4 Июля 2020
Политика

Глава ФЗНЦ призвал подключить ФСБ к защите российских СМИ от террора Bellingcat

Глава ФЗНЦ призвал подключить ФСБ к защите российских СМИ от террора Bellingcat

Российским журналистам необходимо обеспечить защиту от западных спецслужб, заявил председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

Федеральное агентство новостей опубликовало материал о попытке журналистов британского издания Bellingcat завербовать сотрудников российской редакции. В доказательство были опубликованы скрины переписок из социальных сетей и аудиозаписи. ФАН считает, что журналистов пытались склонить к сотрудничеству. Получается, что накануне президентской гонки в США британские СМИ пытаются устроить информационную провокацию.

Западная журналистика летит в тартарары, считает Малькевич. Он вспомнил известный когда-то вражеский призыв: "Русский Иван, сдавайся". На этот раз предлагают не жизнь, а 500 евро — почти как 30 сребреников. За отказ обещают проблемы с иностранными спецслужбами. Малькевич предложил передать все материалы и доказательства в Следственный комитет и ФСБ.

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Автор: Руслан Неглинный
#сми #журналисты #bellingcat #малькевич

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