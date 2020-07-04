Политологи назвали вмешательством в дела России попытки Bellingcat завербовать ФАН

Иностранный ресурс Bellingcat пытался завербовать российских журналистов и использовать их для своих провокаций. Готовящиеся вбросы вновь продемонстрировали истинное лицо СМИ Запада, считают политологи и общественные деятели.

Атака Bellingcat была проведена против журналистов Федерального агентства новостей. Сотрудникам издания предложили материальное вознаграждение за участие в провокации, а за отказ угрожали разбирательствами с привлечением западных спецслужб. Вероятно, против России и ее СМИ готовится очередная информационная диверсия в преддверии президентских выборов в США.

Защита российских журналистов от иностранных спецслужб должна быть поручена силовым ведомствам, уверен член Общественной палаты РФ Александр Малькевич. Заявления Bellingcat являются иностранным вмешательством, и нельзя позволять им угрожать гражданам.

Сегодня против России ведется особый тип войны, и каждый гражданин должен понимать значимость защиты страны, сообщил ФАН депутат Госдумы Евгений Федоров. Журналисты в этой ситуации становятся "солдатами Отечества". У издания есть доказательства попытки вмешательства, но они не будут интересны на Западе.

Происходящее показало стремление иностранных сил увести внимание читателя от сути дела, считает политический аналитик Владимир Соловейчик. Сейчас Bellingcat будет использовать все возможности для того, чтобы "соскочить" с темы. Запад готовит новые провокации в адрес России, и заинтересованные люди спешат создать новые провокационные материалы до выборов американского президента.