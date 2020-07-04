Российский бизнес получит 20 млрд рублей в виде субсидий

Правительство России компенсирует бизнесменам затраты на профилактику и борьбу с коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Субсидии могут получить около 500 тысяч малых и средних предприятий, а также некоммерческих организаций, следует из документа. Речь идет об организациях, работающих в сферах гостеприимства, общественного питания, бытовых услуг, спорта, дополнительного образования и социальной сферы.

Размер выплаты будет составлять 15 тысяч рублей на первоначальные расходы и 6,5 тысячи на каждого работника. Подать заявку на получение денежных средств можно в личном кабинете налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) с 15 июля по 15 августа.

Стоит отметить, что организация, претендующая на получение субсидии не должна иметь налоговой задолженности и недоимки по страховым взносам более трех тысяч рублей. Также предприятие не должна проходить процедуру ликвидации или банкротства.