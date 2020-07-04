Малькевич рассказал, как прозападные СМИ тиражируют фейки о голосовании по поправкам

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), член Общественной палаты России Александр Малькевич рассказал, как различные информационные ресурсы тиражируют недостоверные данные о прошедшем на днях голосовании по поправкам к Конституции РФ.

В своем Телеграм-канале член ОП сообщил о недавнем интервью одиозного украинского режиссера Олега Сенцова проекту "Крым.Реалии", в котором он назвал российское голосование по изменениям в главный закон страны "полным трэшем", не приведя тому никаких доказательств. Кроме того, украинец прямо призвал россиян к бунту. Сам при этом Сенцов намерен остаться дома.

Кроме того, Малькевич прикрепил ряд скриншотов со статьями в прозападных СМИ, которые пытаются очернить голосование в заголовках. Также глава ФЗНЦ напомнил и о неоднозначной политике сети микроблогов Twitter, которая автоматически маркирует российские и китайские СМИ как "контролируемые государством", тогда как вещающее на русском "Радио Свобода", как известно, контролируемое напрямую из Вашингтона, остается без каких-либо маркировок.