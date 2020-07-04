Зеленский отреагировал на требование РФ принять закон о Донбассе до 6 июля

Никто не может требовать от украинских властей принятия закона о статусе Донбасса. Об этом в субботу, 4 июля, заявил президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами во время рабочей поездки в Одесскую область.

Зеленский напомнил, что Украина — независимая страна, поэтому от нее никто ничего не может требовать. Глава государства предложил всем "поработать над риторикой", тем более, эта риторика международная, уточнил он.

Так президент Украины отреагировал на вопрос журналиста о том, правда ли власти России требуют принять закон об особом статусе Донбаса до 6 июля. Трансляция разговора Зеленского с журналистами вел Facebook офиса президента.