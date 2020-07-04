МИД РФ рассмотрел возможность выхода других стран из Договора по открытому небу

Министерство внутренних дел РФ не исключает возможности выхода других стран из Договора по открытому небу (ДОН) вслед за США. Об этом в субботу заявил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков.

Россия уверена, что Соединенные Штаты не изменят своего решения о выходе из ДОН, отметил Рябков. Он обратил внимание, что решение США никак не связано с "надуманными претензиями" в адрес РФ. Конференция участников ДОН состоится 6 июля. На встрече планируется обсудить перспективы этого международного соглашения, пишет ТАСС.

Западные партнеры, если они заинтересованы в сохранении договора, должны предпринять максимум усилий для обеспечения его жизнеспособности, считает Рябков. По его словам, позиция РФ по соглашению совершенно открыта и будет формироваться в зависимости от анализа целого ряда факторов.