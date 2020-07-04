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14:58   4 Июля 2020
Политика

МИД РФ рассмотрел возможность выхода других стран из Договора по открытому небу

МИД РФ рассмотрел возможность выхода других стран из Договора по открытому небу

Министерство внутренних дел РФ не исключает возможности выхода других стран из Договора по открытому небу (ДОН) вслед за США. Об этом в субботу заявил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков.

Россия уверена, что Соединенные Штаты не изменят своего решения о выходе из ДОН, отметил Рябков. Он обратил внимание, что решение США никак не связано с "надуманными претензиями" в адрес РФ. Конференция участников ДОН состоится 6 июля. На встрече планируется обсудить перспективы этого международного соглашения, пишет ТАСС.

Западные партнеры, если они заинтересованы в сохранении договора, должны предпринять максимум усилий для обеспечения его жизнеспособности, считает Рябков. По его словам, позиция РФ по соглашению совершенно открыта и будет формироваться в зависимости от анализа целого ряда факторов.

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Автор: Юлия Яковлева
#рябков #мид рф #договор по открытому небу

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