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14:45   4 Июля 2020
Общество

Депутат Якубовский указал на максимальную открытость голосования по Конституции РФ

Депутат Якубовский указал на максимальную открытость голосования по Конституции РФ

Явка по итогам прошедшего с 25 июня по 1 июля голосования по поправкам к Конституции РФ оказалась выше, чем в 1993 году, отметил депутат Госдумы, член фракции "Единая Россия" Александр Якубовский.

Процесс был максимально открыт. В двух регионах, жители которых могли принять участие в электронном голосовании, наблюдалась высокая явка, добавил Александр Якубовский. Такая возможность была предоставлена россиянам, проживающим в Москве и Нижегородской области.

Одна из немногочисленных атак на серверы электронного голосования была максимально оперативно ликвидирована, напомнил депутат Госдумы. Подобное свидетельствует о соответствии системы всем требованиям безопасности и ее готовности к устранению таких проблем. По итогам обработки 100% протоколов поправки поддержали 77,92% россиян. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

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Автор: Юлия Яковлева
#поправки #якубовский #Голосование2020

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