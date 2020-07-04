Депутат Якубовский указал на максимальную открытость голосования по Конституции РФ

Явка по итогам прошедшего с 25 июня по 1 июля голосования по поправкам к Конституции РФ оказалась выше, чем в 1993 году, отметил депутат Госдумы, член фракции "Единая Россия" Александр Якубовский.

Процесс был максимально открыт. В двух регионах, жители которых могли принять участие в электронном голосовании, наблюдалась высокая явка, добавил Александр Якубовский. Такая возможность была предоставлена россиянам, проживающим в Москве и Нижегородской области.

Одна из немногочисленных атак на серверы электронного голосования была максимально оперативно ликвидирована, напомнил депутат Госдумы. Подобное свидетельствует о соответствии системы всем требованиям безопасности и ее готовности к устранению таких проблем. По итогам обработки 100% протоколов поправки поддержали 77,92% россиян. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.