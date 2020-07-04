Фильмы о судьбе захваченных в Ливии социологах смогли привлечь россиян к проблеме

Продолжение российского фильма "Шугалей" сможет донести до людей историю похищенных террористами в Ливии социологов из России, а также продемонстрировать все детали ливийского кризиса, считает публицист и востоковед Андрей Онтиков.

Отечественный боевик "Шугалей" основан на реальной истории захвата ученых из РФ Максима Шугалея и Самера Суэйфана террористическим Правительством национального согласия (ПНС) Ливии. Авторы картины готовят к выходу вторую часть фильма, которая расскажет новые подробности этих событий.

Подобные фильмы могут привлечь внимание простых людей к похищению россиян и обстановке в Ливии, заявил Онтиков в беседе с "НьюИнформ". Он подчеркнул важность подобной повестки в информационном поле России.