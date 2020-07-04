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14:27   4 Июля 2020
Армия

Хафтар проводит инспекцию войск ЛНА в Ливии

Хафтар проводит инспекцию войск ЛНА в Ливии

Фельдмаршал Халифа Хафтар инспектирует войска Ливийской национальной армии (ЛНА) в североафриканской стране.

Главнокомандующий ЛНА приступил к инспекционным мероприятиям. Проверку проходят войска Ливийской национальной армии. В конце прошлого месяца арабский сегмент Интернета начал усиленно обсуждать роль фельдмаршала в противостоянии с Турцией. Хафтара считают защитником мира, а его главной заслугой называют препятствование вмешательству Анкары в дела Ливии.

Недавно ряд медиа сделал публикации с оценкой деятельности лидера ЛНА. Издание Arabitoday назвало Хафтара «спасательным кругом ливийского народа». Также СМИ окрестило его как "непреодолимую плотину" от наступающих волн запрещенной в РФ организации "Братья-мусульмане".

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Автор: Василий Пименов
#ливия #хафтар #лна

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