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Коротченко спрогнозировал скорый распад Соединенных Штатов

Коротченко спрогнозировал скорый распад Соединенных Штатов

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"Голос" допустил юридические ошибки в докладе о голосовании по Конституции РФ
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14:24   4 Июля 2020
Политика

Коротченко спрогнозировал скорый распад Соединенных Штатов

Коротченко спрогнозировал скорый распад Соединенных Штатов

Соединенные Штаты в сложившейся ситуации напоминают раненое животное, и это вызывает некоторые опасения. Такую точку зрения выразил военный эксперт Игорь Коротченко.

По словам специалиста, сейчас Вашингтон похож на раненого зверя, который может быть очень опасен, поскольку Соединенные Штаты обладают большим ядерным потенциалом.

Коротченко подчеркнул, что американцы находятся в упадке. В скором времени можно будет наблюдать за тем, как Соединенные Штаты прекратят свое существование как государство, пишет РИА ФАН.

Телеканал "360" сообщал, что в США началась вторая волна коронавируса. В стране резко увеличилось число заразившихся COVID-19. В некоторых штатах заново вводят ограничительные меры. Эти факторы сильно бьют по экономике государства.

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Автор: Борис Нестеров
#сша #вашингтон #коротченко #коронавирус

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