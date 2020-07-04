"Голос" допустил юридические ошибки в докладе о голосовании по Конституции РФ

Движение "Голос" обнародовало безграмотный с юридической точки зрения доклад о проведении избирательного процесса по поправкам к Конституции РФ с целью дискредитировать российскую власть и ввести в заблуждение граждан.

Как стало известно, сторонники движения проводили независимое наблюдение за избирательным процессом, начиная с марта 2020 года. Однако выводы организации не соответствуют действующему законодательству РФ.

"Голос" утверждает, что во время проведения голосования были нарушены права россиян. Однако если "покопаться" в законодательстве с профессиональной точки зрения, то можно увидеть — все принципы проведения мероприятия были соблюдены, а права граждан не нарушались.

Центральная избирательная комиссия также не ограничивала свободу высказываний об изменениях в Основном законе, как утверждает "Голос". Этому свидетельствуют проекты КПРФ и партии "Яблоко", которые предлагались россиянам в качестве альтернативы.

Подробнее о провокациях со стороны движения "Голос" читайте в материале РИА ФАН.

Телеканал "360" сообщал, что 3 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому поправки к Конституции страны вступают в силу с 4 июля.